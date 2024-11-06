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Сегодня, 17:00

Тактаров дал прогноз, как на России скажется приход Трампа

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC и известный боец и актер Олег Тактаров в интервью «СЭ» поделился мнением о прошедших выборах президента США. Республиканец Дональд Трамп победил в них кандидата от демократов Камалу Харрис.

— Вы верите, что Трамп реально может что-то поменять? В США же система и институты работают, а не роль личности.

— Думаю, некоторые, не кардинальные изменения мы увидим. Поток денег будет оставаться в Америке, а не направляться на военные действия. Потому что там своих бед полно. Главный враг Трампа, все это знают — Китай. Думаю, с китайцами реально дружить не может никто, и мы в том числе. Америка хочет сама производить товары. Так что все будет перенаправлено на это, создание рабочих мест, экономическую борьбу с Китаем. А с нами — ну раз мужик пообещал, что конфликт урегулирует, значит, мужик должен сделать. Если у него есть слова убеждения для президента Путина — будем следить.

— Спортсменам надеяться на конец отстранения?

— Я как-то изучал историю Южной Африки. Их во времена апартеида отстранили на 32 года. Не на два, а 32. Торговля при этом шла, всё было нормально, а когда начали разблокировать — спортсмены были последними, кого вернули. Даже актеры в Голливуд поехали раньше. Шарлиз Терон появилась позже, но она всегда гордилась, что оттуда. И с радостью рассказывала про свой акцент, африкаанс. Помню, что даже меня пристыдила — мол, надо гордиться акцентом, а я его всячески старался скрывать ради профессиональной деятельности. Вот и делайте выводы про спортсменов. Спорт в целом в этой истории будет на последнем месте.

Дональд Трамп стал президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.

Дональд Трамп победил на&nbsp;президентских выборах США. «Трамп — это надежда. Сейчас в США уже откровенный нацизм!» Мнение Тактарова о выборах

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