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Сын Плющенко не задумывается о карьере модели

Микеле Антонов
Корреспондент

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ответил на вопрос «СЭ» о карьере модели.

— Ты участвовал в показе мод «Ангелов Плющенко». Как тебе эта сторона?

— Модель?

— Да. Не задумывался, может быть, в будущем стать моделью?

— Нет. Моделью я не хочу быть.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в рамках пятой Московской недели моды представил свою коллекцию одежды вместе с сыновьями Александром и Арсением.

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Александр Плющенко (Гном Гномыч)
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