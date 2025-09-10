Сын Плющенко не задумывается о карьере модели

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ответил на вопрос «СЭ» о карьере модели.

— Ты участвовал в показе мод «Ангелов Плющенко». Как тебе эта сторона?

— Модель?

— Да. Не задумывался, может быть, в будущем стать моделью?

— Нет. Моделью я не хочу быть.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в рамках пятой Московской недели моды представил свою коллекцию одежды вместе с сыновьями Александром и Арсением.