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29 марта, 12:08

Сын Марадоны: «Моего отца убили»

Камила Абдурахманова
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Сын Диего Марадоны, Диего Армандо Марадона Синагра, прокомментировал ход судебного процесса по поводу смерти своего отца.

«Я внимательно слежу за судебным процессом, и это очень непростое время для всех нас. Впереди нас ждет еще больше трудностей, но мы к ним готовы.

Самое тяжелое в этом суде для меня — это то, что его убили. Это очевидно. За ним не ухаживали как следует, и ничего не было сделано, чтобы спасти его. Если бы лечение проводилось должным образом, он мог бы быть здесь, со всеми нами. Я не могу смириться с тем, что они просто ничего не предприняли. Я убежден, что мы докажем: это была халатность.

После многих лет судебных разбирательств и финансовых махинаций мой отец стал им выгоден только после смерти. Почему так произошло, я не знаю. Но действия врачей и тех, кто их назначил, не оставляют мне другого выбора», — заявил Марадона-младший в интервью Marca.

Семь медицинских работников, включая врачей и медсестер, оказались на скамье подсудимых по делу о смерти Диего Марадоны. Их обвиняют в халатности, которая могла привести к гибели аргентинского футболиста. В случае признания вины медикам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в своем доме в Тигре из-за инфаркта миокарда. В результате вскрытия выяснилось, что сердце футболиста было примерно вдвое больше обычного из-за дилатационной кардиомиопатии.

Источник: Marca
Диего Марадона
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