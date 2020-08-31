Свидетель защиты опознал себя на видео с места ДТП с Ефремовым

Свидетель Андрей Гаев, заявивший, что видел актера Михаила Ефремова выходящим из машины со стороны пассажирского сиденья после ДТП, опознал себя на видео с места происшествия, информирует РИА «Новости».

Вместе с другими участниками процесса он изучил несколько видеозаписей по просьбе прокурора. На одной записи Гаев показал на мужчину в медицинской маске на лице, однако до этого заявлял, что был без нее.

Опознать своего друга Александра Кобца, с которым он гулял в тот вечер, Гаев на записях не смог.

Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как «лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили».

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.