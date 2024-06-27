Журова: «Идея запретить неплательщикам алиментов посещать матчи требует анализа»

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что инициатива запретить посещение футбольных матчей неплательщикам по алиментам требует анализа.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов сообщил, что злостным неплательщиков алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия.

«Мы много раз обсуждали, что государство должно женщинам компенсировать их затраты на воспитание детей, которое не обеспечивают им их отцы. Как правило, бывают именно такие ситуации. Даже судебным приставам тяжело что-то предъявить таким людям. Вот они и предлагают такие инициативы, раньше отсутствие выезда за границу бодрило таких людей. Может, предложенная сегодня инициатива будет иметь место быть. Среди спортсменов тоже есть безответственные люди, на которых можно было бы распространить такую инициативу, но ее еще нужно анализировать», — приводит слова Журовой ТАСС.