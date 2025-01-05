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5 января, 19:15

Журова: «В Крыму, клянусь, жила за 800 рублей в сутки»

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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала об отдыхе на Крымском полуострове.

«Инфраструктура точно меняется, но мне она не нужна. В Крыму, клянусь, жила за 800 рублей в сутки. Находила места, где меня никто не трогает, чтобы все было далеко на частном секторе, где меня никто не видел. Вот так спокойно и ходила потом в горы. Сколько у меня общения с народом, что я хочу наоборот уединиться», — цитирует «Туризм на русском» Журов

Весной 2014 года по результатам всенародного референдума населения полуострова был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Источник: «Туризм на русском»
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