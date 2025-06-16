Журова: «Израильских спортсменов не надо наказывать, но и нас тоже»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» высказалась об отсутствии реакции МОК на ирано-израильский конфликт.

«Израильских спортсменов не надо наказывать, но и нас тоже. Я против наказания. Эти двойные стандарты выглядят странно. Не надо идти по пути, по которому идет МОК. То, что они должны с нас снять наказание, это объективность, которая должна быть. МОК говорит, что это другой конфликт, но чем он отличается?» — сказала Журова «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.