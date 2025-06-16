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Общество

16 июня 2025, 15:04

Журова: «Израильских спортсменов не надо наказывать, но и нас тоже»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» высказалась об отсутствии реакции МОК на ирано-израильский конфликт.

«Израильских спортсменов не надо наказывать, но и нас тоже. Я против наказания. Эти двойные стандарты выглядят странно. Не надо идти по пути, по которому идет МОК. То, что они должны с нас снять наказание, это объективность, которая должна быть. МОК говорит, что это другой конфликт, но чем он отличается?» — сказала Журова «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

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Светлана Журова
МОК
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