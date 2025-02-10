Супруга комментатора Скворцова рассказала о его состоянии

Супруга спортивного комментатора Романа Скворцова, Ксения, рассказала, что врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается как тяжелое, но жизни ничего не угрожает.

«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации», — написала жена Скворцова в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что у Скворцова произошло кровоизлияние.

В больницу Новосибирска комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии — он упал и ударился головой.