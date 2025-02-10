Супруга комментатора Скворцова рассказала, что он не помнит произошедшего

Супруга спортивного комментатора Романа Скворцова, Ксения, рассказала, что он не помнит произошедшего.

«Я не знаю всех деталей произошедшего, меня рядом не было. Только утром по местному времени прилетела в Новосибирск. Сам Рома не помнит, что произошло. Возможно, это временно», — сказала Ксения РИА «Новости».

Ранее жена Скворцова написала, что он находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, однако его жизни ничего не угрожает.

В больницу Новосибирска комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии — он упал и ударился головой.