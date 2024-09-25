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Суд заключил под стражу заместителя министра спорта Ростовской области

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Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой.

Чиновницу подозревают в получении взятки в размере не менее 80 тысяч рублей. По материалам следствия, деньги ей передал супруг директора одной из компаний «за общее покровительство и попустительство по службе».

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гадаровой Светланы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 («Получение взятки») УК РФ, по 19.11.2024 года включительно», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

Источник: РИА Новости Спорт
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