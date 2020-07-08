Суд взыскал 51 миллион рублей с отца Анастасии Овечкиной

Суд взыскал 51 миллион рублей с Кирилла Шубского, вдовца известной актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась в 2017 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Глаголева и Шубский — родители Анастасии Овечкиной, супруги форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Кирилл Шубский, который является крупным бизнесменом, был поручителем по долгу строительной фирмы, которая не вернула долги. В связи с этим девелопер Дмитрий Бауськов подал иск и потребовал с предпринимателя долг по договору поручительства — 52 миллиона.

Потом стороны решили договориться и прекратить дело, суд утвердил мировое соглашение и уменьшил сумму на миллион рублей.