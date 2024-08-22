Суд удовлетворил иск Пелагеи о выплате денег Телегиным за обслуживание их общего дома

Певица Пелагея выиграла судебное разбирательство у своего бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, касающееся возврата денег за обслуживание их общего дома, сообщает Super.ru.

Экс-форвард «Авангарда» перестал платить по счетам в июне прошлого года, и Пелагее пришлось самой погасить все долги. Позже она подала в суд на спортсмена, требуя возмещения всех понесенных затрат. Суд удовлетворил иск певицы, и теперь Телегин должен экс-супруге около 254 тысячи рублей.

Ранее Пелагея через суд добилась отмены запрета на выезд своей дочери Таисии за границу, который наложил Телегин.

Телегин и Пелагея поженились 16 июня 2016 года, а развелись в декабре 2020-го. Никулинский суд обязал хоккеиста выплачивать алименты в размере 25 процентов от его дохода.