Суд сократил срок приговора Ефремова на полгода

Суд изменил приговор Михаилу Ефремову. Актеру сократили срок на полгода — он проведет семь с половиной лет в колонии общего режима, информирует Telegram-канал Baza.

«Я полностью признаю вину и раскаиваюсь, в очередной раз прошу прощения у родственников, — сказал Ефремов. — Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. В первой я был беззаботным человеком, а во второй меня беспокоит бессоница из-за мыслей о Захарове. Я прекращаю отношения с алкоголем и вряд ли сяду опять за руль.

Я хотел бы поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности. Я мог бы в фонд его имени перечислять заработанные деньги. Я больше никогда не буду нарушать закон, я больше не хочу ходить в суд. Прошу проявить ко мне снисхождение".

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).