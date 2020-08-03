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Суд рассмотрит дело о выселении экс-жены Аршавина с детьми

11:15
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Приморский районный суд Санкт-Петербурга 23 сентября рассмотрит иск Татьяны Аршавиной о выселении из дома Алисы Казьминой, бывшей супруги ее сына — экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, сообщает РИА «Новости».

В качестве ответчиков также выступают трое детей Казьминой. Дело относится к категории «о выселении из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности». Иск принят к производству 17 марта.

В конце января юрист Александр Добровинский, который представляет интересы Казьминой, сообщал, что мать Аршавина отправила письмо его бывшей супруге с требованием съехать из дома, где Казьмина проживает с тремя детьми.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь. Для футболиста это первый официальный брак, у него есть трое детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской. В июле прошлого года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак Аршавина с Казьминой.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200803/1575291501.html

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