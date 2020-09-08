Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы

Пресненский суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, передает «РИА Новости».

— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения"), — приводит «РИА Новости» слова судьи, выносящей приговор артисту.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Прокурор запросил для артиста 11 лет заключения в колонии общего режима.