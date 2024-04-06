Суд отправил владельца «Телеспорт Груп» Макаренко под домашний арест

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко, сообщает РИА Новости.

По информации источника, в отношении бизнесмена возбуждено дело по статье УК «мошенничество в особо крупном размере». Он обвиняется в мошеннических действиях, связанных с трансляцией спортивных мероприятий.

Суд назначил меру пресечения Макаренко в виде домашнего ареста до 4 мая 2024 года. Отмечается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Российский футбольный союз (РФС) неоднократно судился с «Телеспорт груп», руководителем которого является Макаренко, из-за договоров по трансляциям.