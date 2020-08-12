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Суд отложил заседание по делу Ефремова

10:50
Михаил Ефремов перед госпитализацией. Фото "Известия".
Михаил Ефремов перед госпитализацией. Фото "Известия".
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Пресненский суд Москвы в среду, отложил заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова из-за его госпитализации, сообщают «Известия».

Новое заседание назначено на 10.00 по московскому времени 18 августа. В дальнейшем заседания будут проходить ежедневно до вынесения приговора.

11 августа, должно было состояться очередное судебное заседание по делу о ДТП с участием артиста, однако его отложили на следующий день из-за того, что Ефремова увезли из зала суда на машине скорой помощи. Медики заподозрили у него предынфарктное или предынсультное состояние, однако позднее стало известно, что актеру поставили диагноз «ишемическая атака».

Рассмотрение дела по существу началось 5 августа. Ранее актеру предъявили обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве 8 июня.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1047225/2020-08-12/sud-otlozhil-zasedanie-po-delu-efremova?utm_source=twitter&utm_medium=social

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