Суд отложил заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы в среду, отложил заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова из-за его госпитализации, сообщают «Известия».

Новое заседание назначено на 10.00 по московскому времени 18 августа. В дальнейшем заседания будут проходить ежедневно до вынесения приговора.

11 августа, должно было состояться очередное судебное заседание по делу о ДТП с участием артиста, однако его отложили на следующий день из-за того, что Ефремова увезли из зала суда на машине скорой помощи. Медики заподозрили у него предынфарктное или предынсультное состояние, однако позднее стало известно, что актеру поставили диагноз «ишемическая атака».

Рассмотрение дела по существу началось 5 августа. Ранее актеру предъявили обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве 8 июня.