Суд отклонил иск Мамаева к бывшей супруге

Пресненский суд Москвы отклонил иск бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева о взыскании неосновательного обогащения к экс-супруге Алане, сообщает РИА Новости.

В мае 2024 года Мамаев потребовал взыскать со своей бывшей жены более 10 миллионов рублей.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года.

Профессиональная карьера 36-летнего хавбека завершилась в 2022 году. Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки».