Суд отклонил иск Мамаева к бывшей супруге
Пресненский суд Москвы отклонил иск бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева о взыскании неосновательного обогащения к экс-супруге Алане, сообщает РИА Новости.
В мае 2024 года Мамаев потребовал взыскать со своей бывшей жены более 10 миллионов рублей.
Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года.
Профессиональная карьера 36-летнего хавбека завершилась в 2022 году. Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки».
Источник: РИА Новости
