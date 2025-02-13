Статьи
13 февраля 2025, 12:11

Суд отклонил иск Мамаева к бывшей супруге

Даниил Аршавский

Пресненский суд Москвы отклонил иск бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева о взыскании неосновательного обогащения к экс-супруге Алане, сообщает РИА Новости.

В мае 2024 года Мамаев потребовал взыскать со своей бывшей жены более 10 миллионов рублей.

Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года.

Профессиональная карьера 36-летнего хавбека завершилась в 2022 году. Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки».

Источник: РИА Новости
  • DemolisherAjax

    Я не смог бы жить,без этой "футбольной" новости :)

    13.02.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну наконец-то рассказали что там у Мамаевых происходит. Я так за них переживаю!!!!!

    13.02.2025

