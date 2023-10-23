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Сегодня, 15:36

Суд арестовал бойца поп-ММА Ильяса Якубова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ильяс Якубов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чертановский суд Москвы заключил под стражу бойца поп-ММА Ильяса Якубова, сообщают «Известия».

Спортсмен арестован на 1 месяц и 19 суток — до 11 декабря.

«Чертановским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводят «Известия» заявление суда.

Якубова задержали 22 октября. Бойцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

В октябре спортсмен опубликовал в соцсетях видео с цитатами террориста Шамиля Басаева. Позднее он удалил этот ролик со своей страницы.

Якубову может грозить семь лет заключения.

Ильяс Якубов. Бойца поп-ММА Якубова задержали в Москве. Ему грозит 7 лет по делу об оправдании терроризма. Что об этом известно

Источник: Известия
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