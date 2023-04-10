Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 23:00

СТС назвал победителя шоу «Суперниндзя»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото СТС

На СТС состоялся финал масштабного спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Главный приз 5 миллионов рублей - и звание «Суперниндзя» получил серебряный призер чемпионата мира по гонкам с препятствиями Юрий Прокудин. 18-летний студент из Реутова оставил позади 174 участника, мечтавших покорить самую сложную полосу препятствий в мире.

«О победе в таком проекте я мечтал пять лет – столько лет занимаюсь этим видом спорта, – приводит слова Прокудина пресс-служба СТС. – Для меня это значит многое, ведь год назад в «Русском ниндзя» у меня было обидное падение, что только мотивировало тренироваться еще больше. И в шоу «Суперниндзя» я уже шел с настроем победить».

Прокудин – один из сильнейших спортсменов страны в дисциплине «ниндзя», член сборной России по гонкам с препятствиями. В прошлом году он стал лучшим в стране на чемпионате по гонкам с препятствиями, а после взял серебро на чемпионате мира.

5 миллионов рублей студент из Реутова потратит на покупку жилья, путешествия и развитие направления «ниндзя»: Юрий вместе с отцом и братьями проводит детские соревнования.

На пути к победе Прокудина и других атлетов в первом сезоне поддерживали ведущие: видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и актриса и певица Валерия Астапова.

Съемки проходили в Минеральных Водах, куда приехали атлеты из Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска, Самары, Сочи, Челябинска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Москвы, Уфы, Ставрополя и других городов. Полосу препятствий покоряли олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и другие.

2
0
Читайте также
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минцифры РФ подготовило регламент оформления паспорта болельщика

Врач призвал отселить соседей «токсичного» пункта СДЭК в Москве из-за ядовитых паров
Новости
RSS RSS
Все новости