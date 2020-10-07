Стоимость масок, перчатки, ограничения для переболевших коронавирусом. Собянин ответил на важные вопросы

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на некоторые вопросы, которые посвящены принимаемым мерам по борьбе с коронавирусом.

— Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?

— Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно, — приводит слова Собянина официальный сайт мэра.

Наконец, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников? — приводит слова Собянина официальный сайт мэра Москвы.

— Если покупатель в магазине отказывается надеть маску и перчатки, имеет ли право продавец его не обслуживать? Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?

— В условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации.

— Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин? Можно ли взять больничный в связи с этим?

— В случае заболевания члена семьи, все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники.

Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

— Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных? Поскольку это вынужденный больничный, как он будет оплачиваться?

Граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии. Беременным в сроке до 30 недель (при одноплодной беременности) выписывается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

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