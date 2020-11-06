В России впервые в истории больше 20 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах (самый высокий показатель за весь период пандемии). Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 378 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек..

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6253), Санкт-Петербурге (1171), Московской области (605), Нижегородской области (431) и Архангельской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.