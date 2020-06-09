Статистика по коронавирусу в России и мире на 9 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на день 9 июня, за последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 709 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 572), Московской области (739), Санкт-Петербурге (318), Нижегородской области (292) и Свердловской области (242).

Всего на данный момент в России в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 7 210 196 случаев заражения. Зафиксировано 408 968 летальных исходов, выздоровели 3 550 500 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 026 597 человек. Далее идут Бразилия (710 887), Россия (485 253), Испания (288 797), Великобритания (287 399) и Индия (267 046).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (113 061), Великобритания (40 597), Бразилия (37 312), Италия (33 964) и Франция (29 209).