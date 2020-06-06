Статистика по коронавирусу в России и мире на 6 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.50 по московскому времени 6 июня, за последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 992), Московской области (758), Санкт-Петербурге (347), Нижегородской области (321) и Свердловской области (249).

Всего на данный момент в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 861 716 случаев заражения. Зафиксировано 398 483 летальных исхода, выздоровели 3 361 447 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 965 912 человек. Далее идут Бразилия (646 006), Россия (458 689), Испания (288 058), Великобритания (283 311) и Индия (236 954).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (111 934), Великобритания (40 261), Бразилия (35 047), Италия (33 774) и Франция (29 111).