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Статистика по коронавирусу в России и мире на 30 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

10:45
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
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В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4 414 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 595), Московской области (757), Санкт-Петербурге (359), Нижегородской области (301) и Свердловской области (265).

Всего на день 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 172 302 заболевших человека. Зафиксировано 371 175 летальных исходов, вылечился 2 743 606 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 816 897 человек. Далее идут Бразилия (499 966), Россия (405 843), Испания (286 308), Великобритания (272 826) и Италия (232 664).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (105 557), Великобритания (38 376), Италия (33 340), Бразилия (28 849) и Франция (28 771).

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