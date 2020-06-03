Статистика по коронавирусу в России и мире на 3 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 3 июня, за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса. Из них 38,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 842), Московской области (736), Санкт-Петербурге (380), Свердловской области (357) и Нижегородской области (347).

Всего на данный момент в России 432 277 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 463 647 случаев заражения. Зафиксировано 382 709 летальных исходов, выздоровели 3 077 457 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 881 205 человек. Далее идут Бразилия (558 237), Россия (432 277), Испания (287 012), Великобритания (277 985) и Италия (233 515).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (108 059), Великобритания (39 369), Италия (33 530), Бразилия (31 309) и Франция (28 940).