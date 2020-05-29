Статистика по коронавирусу в России и мире на 29 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 332), Московской области (773), Санкт-Петербурге (369), Нижегородской области (281) и Свердловской области (230).

Всего на день 29 мая в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 920 078 заболевших человека. Зафиксировано 362 359 летальных исходов, вылечился 2 591 965 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 768 461 человек. Далее идут Бразилия (438 812), Россия (387 623), Испания (284 986), Великобритания (269 127) и Италия (231 732).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (103 330), Великобритания (37 837), Италия (33 142), Франция (28 662) и Испания (27 119).