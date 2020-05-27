Статистика по коронавирусу в России и мире на 27 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 079 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 140), Московской области (793), Санкт-Петербурге (387), Свердловской области (235) и Нижегородской области (231).

Всего на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 698 246 заболевших человека. Зафиксирован 352 461 летальный исход, вылечились 2 443 718 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 725 275 человек. Далее идут Бразилия (394 507), Россия (370 680), Испания (283 339), Великобритания (265 227) и Италия (230 555).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (100 572), Великобритания (37 048), Италия (32 955), Франция (28 530) и Испания (27 117).