Статистика по коронавирусу в России и мире на 26 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Продолжается рост числа заболевших коронавирусом в мире.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 331 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 830), Московской области (817), Санкт-Петербурге (363), Нижегородской области (228) и Свердловской области (207).

Всего на день 26 мая в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 592 356 заболевших человека. Зафиксировано 347 950 летальных исходов, вылечились 2 268 906.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 706 226 человек. Далее идут Бразилия (376 669), Россия (362 342), Испания (282 480), Великобритания (261 184) и Италия (230 158).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (99 805), Великобритания (36 914), Италия (32 877), Франция (28 432) и Испания (26 837).