Статистика по коронавирусу в России и мире на 25 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 499 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 560), Московской области (831), Санкт-Петербурге (374), Свердловской области (279) и Нижегородской области (221).

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 512 752 заболевших человека. Зафиксировано 346 867 летальных исходов, вылечились 2 309 224.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 686 463 человека. Далее идут Бразилия (365 213), Россия (353 427), Испания (282 852), Великобритания (259 559) и Италия (229 858).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (99 300), Великобритания (36 793), Италия (32 785), Испания (28 752) и Франция (28 367).