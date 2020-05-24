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Статистика по коронавирусу в России и мире на 24 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

10:45
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
Пандемия коронавируса в мире. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 363 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 516), Московской области (862), Санкт-Петербурге (384), Нижегородской области (221) и Ростовской области (152).

Всего на день 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 417 348 заболевших человек. Зафиксировано 344 194 летальных исхода, вылечились 2 254 299.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 666 828 человека. Далее идут Бразилия (349 113), Россия (344 481), Испания (282 370), Великобритания (257 154) и Италия (229 327).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (98 683), Великобритания (36 675), Италия (32 735), Испания (282 370) и Франция (28 332).

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