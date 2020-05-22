Статистика по коронавирусу в России и мире на 22 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 144 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 988), Московской области (824), Санкт-Петербурге (389), Нижегородской области (202) и Красноярском крае (150).

Всего на день 22 мая в России выявлено 326 448 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 249 летальных исходов, выздоровел 99 825 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 5 207 910 заболевших человек. Зафиксировано 334 848 летальных исходов, вылечились 2 092 168 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 621 196 человек. Далее идут Россия (326 448), Бразилия (310 921), Испания (280 117), Великобритания (250 908) и Италия (228 006).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (96 359), Великобритания (36 042), Италия (32 486), Франция (28 215) и Испания (27 940).