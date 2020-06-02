Коронавирус в мире: главное на утро 2 июня

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По последним данным Worldometers, на утро 2 июня в мире зафиксировано в общей сложности 6 371 677 случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах. Всего выздоровело 2 904 925 человек, зарегистрировано 377 552 летальных исходов.

За последние сутки зафиксировано еще 8 481 новых случай заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заразившихся за сутки — в Пакистане (3938) и Мексике (2771).

Наибольшее количество заражений во всем мире зафиксировано в США (1 859 323). На втором месте Бразилия (529 405). Россия на третьем месте (414 878)