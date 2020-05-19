Статистика по коронавирусу в России и мире на 19 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 921 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 545 человек), Московской области (898), Санкт-Петербурге (453), Нижегородской области (260) и Свердловской области (138).

Всего на день 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 895 036 заболевших человек. Зафиксировано 320 198 летальных исходов, вылечились 1 909 465 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 550 294 человека. Далее идут Россия (299 941, Испания (278 188), Бразилия (255 368), Великобритания (246 406) и Италия (225 886).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (91 981), Великобритания (34 796), Италия (32 007), Франция (28 239) и Испания (27 709).