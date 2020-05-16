Статистика по коронавирусу в России и мире на 16 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 200 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4 940 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 505 человек), Московской области (937), Санкт-Петербурге (525), Нижегородской области (229) и Ростовской области (112).

Всего на день 16 мая в России выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 4 639 157 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 308 807 летальных исходов, выздоровели 1 766 039 человек.

В США количество зараженных составляет 1 484 285 человек — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (274 367) и Россия (272 043).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (88 507), Великобритании (33 998) и Италии (31 610).