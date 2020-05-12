Статистика по коронавирусу в России и мире на 12 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 711 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 392 человека), Московской области (1 063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339) и Красноярском крае (227).

Всего на день 12 мая в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрирован 4 268 490 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 287 643 летальных исхода, выздоровели 1 533 469.

В США количество зараженных составляет 1 385 834 человека — это наибольший показатель среди всех стран мира. В тройке стран по количеству зафиксированных случаев коронавируса — Испания (268 243) и Россия (232 243).

Наибольшее количество летальных исходов от инфекции зарегистрировано в США (81 795), Великобритании (32 065) и Италии (30 739).