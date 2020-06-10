Статистика по коронавирусу в России и мире на 10 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10:45 по московскому времени 10 июня, за последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 195), Московской области (735), Санкт-Петербурге (313), Нижегородской области (304) и Свердловской области (284).

Всего на данный момент в России в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 7 334 728 случаев заражения. Зафиксировано 413 981 летальный исход, выздоровели 3 616 734 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 045 715 человек. Далее идут Бразилия (742 084), Россия (493 657), Великобритания (289 140), Испания (289 046) и Индия (275 413).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (114 151), Великобритания (40 883), Бразилия (38 497), Италия (34 043) и Франция (29 296).