Статистика по коронавирусу в России и мире на 1 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 162 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 994 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 297), Московской области (728), Санкт-Петербурге (364), Нижегородской области (315) и Свердловской области (283).

Всего на день 31 мая в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 269 364 заболевших человека. Зафиксирован 373 991 летальный исход, вылечился 2 848 761 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 837 170 человек. Далее идут Бразилия (514 992), Россия (414 878), Испания (286 509), Великобритания (274 762) и Италия (232 997).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (106 195), Великобритания (38 489), Италия (33 415), Бразилия (29 341) и Франция (28 802).