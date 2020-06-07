Коронавирус в России и мире 7 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 6 на 7 июня в мире зарегистрированы 6 943 843 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 400 891 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 3 401 491 человек выздоровел за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 983 747 человек). Далее идут Бразилия (659 114), Россия (458 689), Испания (288 390), и Великобритания (284 868). После этой пятерки — Индия (246 622), Италия (234 801), Перу (191 758), Германия (185 696) и Иран (169 425).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (111 977), Великобритании (40 465), Бразилии (35 456), Италии (33 846) и Франции (29 142). Далее идут Испания (27 135), Мексика (13 170), Бельгия (9 580), Германия (8 769), Иран (8 209), Канада (7 773).

Больше всего выздоровевших людей — в США (746 937). Далее идут Бразилия (302 084), Россия (221 388), Германия (168 900), Италия (165 078), Турция (135 322), Иран (132 038), Индия (118 695), Чили (95 631) и Перу (82 731).

Всего на данный момент в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.