Коронавирус в России и мире 31 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 30 на 31 мая в мире зарегистрированы 6 112 472 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 369 474 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 712 423 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 812 216 человек). Далее идут Бразилия (469 510), Россия (396 575), Испания (286 308), и Великобритания (272 826). После этой пятерки — Италия (232 664), Франция (188 625), Германия (183 281), Индия (181 827) и Турция (163 103).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (105 432), Великобритании (38 376), Италии (33 340), Франции (28 771) и Бразилии (28 015). Далее идут Испания (27 125), Бельгия (9 453), Мексика (9 415), Германия (8 600) и Иран (7 734).

Больше всего выздоровевших людей — в США (528 285). Далее идут Испания (196 958), Бразилия (193 181), Россия (167 469), Германия (164 900), Италия (155 633), Турция (126 984), Иран (116 827), Индия (86 936) и Китай (78 302).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 396 575 человек. 4555 человек умерли, выздоровели — 167 469.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.