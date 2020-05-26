Коронавирус в России и мире 25 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 25 на 26 мая в мире зарегистрированы 5 568 386 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 346 900 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 353 465 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 703 388 человек). Далее идут Бразилия (370 060), Россия (353 427), Испания (282 480), и Великобритания (261 484). После этой пятерки — Италия (230 158), Франция (182 942), Германия (180 789), Турция (157 814) и Индия (144 941).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (99 751), Великобритании (36 914), Италии (32 877), Франции (28 432) и Испании (26 837). Далее идут Бразилия (23 102), Бельгия (9 312), Германия (8 428), Иран (7 451) и Мексика (7 394).

Больше всего выздоровевших людей — в США (461 002). Далее идут Испания (196 958), Германия (161 200), Бразилия (149 911), Италия (141 891), Турция (120 015), Россия (118 798), Иран (107 713), Китай (78 268) и Франция (65 199).

Всего на день 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.