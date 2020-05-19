Коронавирус в России и мире 19 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 18 на 19 мая в мире зарегистрированы 4 870 220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 319 714 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 893 493 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 544 239 человек). Далее идут Россия (290 670), Испания (278 188), Великобритания (246 406) и Бразилия (245 595). После этой пятерки — Италия (225 886), Франция (179 927), Германия (177 289), Турция (150 593) и Иран (122 492).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (91 717), Великобритании (34 796), Италии (32 007), Франции (28 239) и Испании (27 709). Далее идут Бразилия (16 370), Бельгия (9 080), Германия (8 123), Иран (7 057) и Канада (5 839).

Больше всего выздоровевших людей — в США (352 952). Далее идут Испания (196 858), Германия (154 600), Италия (127 326), Турция (111 577), Иран (95 661), Бразилия (94 122), Китай (78 238), Россия (70 209) и Франция (61 728).

По данным Роспотребнадзора, на день 18 мая в России выявлено 290 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.