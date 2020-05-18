Коронавирус в России и мире 18 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 17 на 18 мая в мире зарегистрированы 4 788 433 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 315 984 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 847 567 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 524 077 человек). Далее идут Россия (281 752), Испания (277 219), Великобритания (243 695) и Бразилия (235 331). После этой пятерки — Италия (225 435), Франция (179 569), Германия (176 657), Турция (149 435) и Иран (120 198).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (90 895), Великобритании (34 636), Италии (31 908), Франции (28 108) и Испании (27 650). Далее идут Бразилия (15 724), Бельгия (9 052), Германия (8 037), Иран (6 988) и Канада (5 781).

Больше всего выздоровевших людей — в США (343 056). Далее идут Испания (195 945), Германия (153 400), Италия (125 176), Турция (109 962), Иран (94 464), Бразилия (89 672), Китай (78 227), Россия (67 373) и Франция (61 213).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 281 752 человек, 67 373 выздоровело, 2 631 умерло.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.