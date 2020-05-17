Коронавирус в России и мире 17 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 16 на 17 мая в мире зарегистрированы 4 706 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 311 911 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 802 930 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 506 318 человек). Далее идут Испания (276 505), Россия (272 043), Великобритания (240 161) и Бразилия (229 204). После этой пятерки — Италия (224 760), Франция (179 506), Германия (175 962), Турция (148 967) и Иран (118 392).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (89 442), Великобритании (34 446), Италии (31 763), Франции (27 625) и Испании (27 563). Далее идут Бразилия (15 368), Бельгия (9 005), Германия (8 013), Иран (6 937 и Канада (5 677).

Больше всего выздоровевших людей — в США (337 529). Далее идут Испания (192 253), Германия (152 600), Италия (122 810), Турция (108 137), Иран (93 147), Бразилия (84 970), Китай (78 219), Россия (63 166) и Франция (61 066).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 16 мая всего зарегистрировано 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.