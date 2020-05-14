Коронавирус в России и мире 14 мая: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 13 на 14 мая в мире зарегистрированы 4 421 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 297 533 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 654 305 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 427 739 человек). Далее идут Испания (271 095), Россия (242 271), Великобритания (229 705) и Италия (222 104). После этой пятерки — Бразилия (188 974), Франция (178 060), Германия (174 098), Турция (143 114), Иран (112 725) и Китай (82 926).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (85 041), Великобритании (33 186), Италии (31 106), Испании (27 104) и Франции (27 074). Далее идут Бразилия (13 149), Бельгия (8 843), Германия (7 859), Иран (6 783), Голландия (5 562), Канада (5 301) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (307 836). Далее идут Испания (183 227), Германия (148 700), Италия (112 541), Турция (101 715), Иран (89 428), Бразилия (78 424), Китай (78 189), Франция (58 673), Россия (48 003), Канада (34 927) и Швейцария (27 100).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.