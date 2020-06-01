Коронавирус в России и мире 1 июня: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 31 мая на 1 июня в мире зарегистрированы 6 236 424 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 373 200 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 781 919 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 834 036 человек). Далее идут Бразилия (506 708), Россия (405 843), Испания (286 509), и Великобритания (277 762). После этой пятерки — Италия (232 997), Индия (190 609), Франция (188 882), Германия (183 494) и Турция (163 942).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (106 131), Великобритании (38 489), Италии (33 415), Бразилии (29 101) и Франции (28 802). Далее идут Испания (27 127), Мексика (9 779), Бельгия (9 467), Германия (8 605) и Иран (7 797).

Больше всего выздоровевших людей — в США (541 150). Далее идут Бразилия (205 371), Испания (196 958), Россия (171 883), Германия (165 200), Италия (157 507), Турция (127 973), Иран (118 848), Индия (91 582) и Китай (78 304).

По данным Роспотребнадзора, на день 31 мая в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.