Статистика коронавируса в Москве на 28 сентября: больше двух тысяч новых случаев заражения

В Москве подтверждено 2217 новых случаев заражения covid-19, сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба столицы.

За сутки в больницы поступило 795 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%.

Среди новых выявленных случаев:

39,7% - от 18 до 45 лет

30,1% - от 46 до 65 лет

12,3% - от 66 до 79 лет

5,4% - старше 80 лет

12,5% - дети

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 702 человека.