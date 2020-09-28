Статистика коронавируса в Москве на 28 сентября: больше двух тысяч новых случаев заражения
12:32
В Москве подтверждено 2217 новых случаев заражения covid-19, сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба столицы.
За сутки в больницы поступило 795 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%.
Среди новых выявленных случаев:
39,7% - от 18 до 45 лет
30,1% - от 46 до 65 лет
12,3% - от 66 до 79 лет
5,4% - старше 80 лет
12,5% - дети
По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 702 человека.