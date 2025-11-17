Стас Пьеха заявил, что его сравнивают с Джоном Синой: «Если бы принимал допинг»

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сравнении с известными спортсменами.

«Мне говорили, что если бы я был на каком-нибудь жестком курсе, стал бы Джоном Синой. Никогда не смотрел рестлинг, а он вышел за пределы спорта по популярности. Если бы применял допинг, может быть, был бы максимально похож (смеется), — сказал Пьеха «СЭ».

Джон Сина — американский рестлер и киноактер. Он является одним из величайших рестлеров всех времен, завоевав наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории WWE — 17.