Общество

Сегодня, 16:03

Пьеха оценил двойника Холанна: «Не знал, кто такой Эрлинг, зато увидел эту девушку»

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил схожесть российского блогера Александры Катрич с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Я даже не знал, кто такой Холанн. Мне просто попалась эта девушка с ее парнем, как они угорают, что им пишут огромное количество комментариев по этому поводу. Посмотрел ее страницу и поржал! Вообще не знал, кто такой Холанн, зато увидел эту девушку. Не кажется, что она сильно похожа на норвежца! Просто смешно, что все приперлись и устроили такой лютый флешмоб у нее. Но она даже сегодня попадалась мне, ха-ха», — сказал Пьеха «СЭ».

Ранее Катрич заявила «СЭ», что Пьеха стал самым популярным человеком, обратившим на нее внимание.

Александра Катрич и&nbsp;Эрлинг Холанн.«Я Холанн в юбке!» Интервью «русской сестры» форварда «Манчестер Сити»
Эрлинг Холанн
  • Sergey Sparker

    Я даже не знал, кто такой Стас Пьеха! Посмотрел статейкуу и поржал! Вообще не знал, кто такой Пьеха, зато увидел эту девушку - Микеле...

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    Ну он тоже внешне чем-то Холанн

    17.11.2025

  • Олег

    Я даже не знал, кто такой Холанн // Ну и на хрена тогда он здесь, в спортивном (якобы) издании?

    17.11.2025

  • bask

    Эдита-прекратите)))

    17.11.2025

  • Millwall82

    новости спорта которые мы заслужили. У Пьех чёс по городам и весям закончился? Нужно больше упоминаний в СМИ?

    17.11.2025

  • RobertH

    Можно не интересоваться футболом, но имя Холаннда звучит отовсюду и часто. Искуственно распиаренный внук популярной советской певицы и тут решил выпендриться. И кто тут тупит, - внук, или СЭ? Девушка не может быть не сильно похожей на норвежца в мире здоровых лдей. Они может быть не похожа на норвежку...

    17.11.2025

  • Фирсыч

    "Темнота, деревня, лапоть....тундра!"

    17.11.2025

  • оппонент

    Шуточки этого певца неотъемлемая часть его интеллекта.

    17.11.2025

  • За спорт!

    Да иди ты, не шибко и похожа.

    17.11.2025

    • Стас Пьеха заявил, что его сравнивают с Джоном Синой: «Если бы принимал допинг»

    Takayama

