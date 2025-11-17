Пьеха оценил двойника Холанна: «Не знал, кто такой Эрлинг, зато увидел эту девушку»

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил схожесть российского блогера Александры Катрич с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

«Я даже не знал, кто такой Холанн. Мне просто попалась эта девушка с ее парнем, как они угорают, что им пишут огромное количество комментариев по этому поводу. Посмотрел ее страницу и поржал! Вообще не знал, кто такой Холанн, зато увидел эту девушку. Не кажется, что она сильно похожа на норвежца! Просто смешно, что все приперлись и устроили такой лютый флешмоб у нее. Но она даже сегодня попадалась мне, ха-ха», — сказал Пьеха «СЭ».

Ранее Катрич заявила «СЭ», что Пьеха стал самым популярным человеком, обратившим на нее внимание.