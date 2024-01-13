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Сегодня, 13:30

Старый Новый год: история и традиции российского праздника

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Старый Новый год
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Старый Новый год.
Фото Константин Кокошкин, Известия

Старый Новый год отмечают в России ежегодно в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник считается неофициальным, и граждане страны отмечают его не так масштабно, как ночь с 31 декабря на 1 января.

Традиция празднования Старого Нового года появилась вместе со старым стилем летоисчисления. В 1918 году большевики решили перейти на другой календарь: российская империя тогда придерживалась юлианского, а Европа — григорианского, который считается более точным.

Разница между двумя исчислениями лет составляла 13 дней и создавала некоторые проблемы при взаимодействии стран, например, при ведении международных политических и экономических дел. В итоге 14 февраля 1918 года был выпущен декрет об установлении одинакового летоисчисления со всеми культурными народами — то есть, переходе на новый календарь. Так и появился старый Новый год — дата всеми любимого праздника по старому стилю.

С этим днем связаны также некоторые традиции. Например, с этот дня начинали отсчет нового сельскохозяйственного года, а также чтили память покровителя аграриев Василия Великого. Также считается, что 14 января нужно сделать все, что не успели 1 января: в частности, те, кто не мог встретить Новый год 1 января из-за работы или по каким-либо другим причинам, могли сделать это в ночь на 14 число. Девушки в Старый Новый год традиционно гадали на женихов. Считалось, что в это время можно увидеть во сне свою судьбу или узнать его имя.

В наше время люди либо никак не празднуют этот день, либо собираются за праздничным столом и смотрят новогодние программы, которые в этот день обычно повторяют.

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